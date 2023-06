Dalla Spagna – Il Milan continua ad insistere su Marcus Thuram

Tra gli ospiti figura pure Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, che si schieraparte di ... I socialisti di Sanchez inhanno vietato con orgoglio la surrogata. Quindi se si è contrari ...... via gli esuberi per finanziare il mercato e rispettare i paletti impostiLiga e dal ... Tre sono i maggiori indiziati a lasciare la Catalogna come riporta stamane 'Diario Sport' in: Ansu ...Si era fatto arrivare, via posta, un carico di hascisc, ma è stato scoperto. I militari della Guardia di finanza di Cagliari hanno arrestato un giovane e sequestrato 5 chili di hascisc. Nei giorni scorsi i ...

Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Biancocelesti su un giocatore del Siviglia" La Lazio Siamo Noi

Secondo le ultime di mercato, la Juventus e l'Atletico Madrid potrebbero intavolare una trattativa che prevedrebbe uno scambio alla pari con Dusan Vlahovic che andrebbe in Spagna al posto di Joao Feli ...L'ambasciatore italiano in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha visitato 'Passione Italia', la festa della comunità italiana di Madrid. (ANSA) ...