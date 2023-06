Aveva una Beretta calibro 22 | arrestato 61enne a Pianura

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023)con se una22. Alla vista della Polizia ha tentato di allontanarsi, ma lo hanno bloccato euna22. Lo hanno notato ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato, in via Giorgio de Grassi. Confabulava ad un'altra persona. Alla vista di poliziotti ha tentato di allontanarsi ma il tentativo è fallito. Gli agenti lo hanno bloccato e trovato in possesso di una pistolamodello 950 short cal. 22, con matricola abrasa e munita di quattro cartucce di cui una camerata. Hanno così arrestrato V.M.,napoletano con precedenti di polizia. Risponderà di detenzione abusiva di arma clandestina e relativo munizionamento.