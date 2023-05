Tumori | esperti | “Con Rete screening polmonare possiamo salvare 5mila vite l’anno”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Oltre 15 mila volontari provenienti da tutte le regioni d’Italia già registrati nel database nazionale Oltre 15 mila volontari provenienti da tutte le regioni d’Italia già registrati nel database nazionale, la metà di questi (oltre 7.000) è risultata eleggibile e 4.560 hanno già eseguito la Tac, mentre gli altri la faranno entro l’estate. È il primo bilancio a distanza di un anno dall’avvio dal Risp,italiana(www.programmarisp.it) primo programma nazionale gratuito avviato un anno fa, sostenuto dal ministero della Salute e promosso dall’Istituto nazionale deidi Milano con la partecipazione di 18 centri in tutta Italia. Loprevede il coinvolgimento gratuito di 10mila fumatori fra i 55 e i 75 anni, forti fumatori attuali oppure da meno di 15 anni, con l’offerta ...

Obiettivi, salvare oltre 5mila vite ogni anno e standardizzare lo screening per la diagnosi precoce del tumore al polmone. Nel 2022 – si legge in una nota - sono state stimate circa 43.900 nuove ...(Adnkronos) - Oltre 15 mila volontari provenienti da tutte le regioni d’Italia già registrati nel database nazionale, la metà di questi (oltre 7.000) è risultata eleggibile e 4.560 hanno già eseguito ...