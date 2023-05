Calciomercato Milan | Kamada a un passo | ecco quando arriva

Commenta per primo Nel corso dell'intervista a StarCasino, Tommaso Pobega ammette: 'Mentirei se dicessi di no, ma è sempre stato un percorso e la società è stata sempre molto chiara. Volevo i ...Fuori dal progetto pure Juan Musso, finito in panchina da settimane in favore di Marco Sportiello, nonostante sia scontato l'approdo aldi quest'ultimo a giugno. Occhio inoltre a possibili ...... converrebbe accettarla, non perchè il belga sia un 'bidone', ma perchè sarebbe una seconda scelta per Mister Pioli e ilnon può permettersi di avere una riserva dal costo così elevato. Anche ...

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della partita contro l’Everton a Bergamo, esordio della Dea in Europa League a Reggio ...Ad un passo un rinnovo a sorpresa per il Milan, la dirigenza sta lavorando per prolungare il contratto di un'altra stagione.