Programmi TV di stasera, sabato 1 aprile 2023. Su Rai3 la docufiction “Caccia all’uomo – Cesare Battisti, una vita in fuga” (Di sabato 1 aprile 2023) Caccia all'uomo - Cesare Battisti, una vita in fuga Rai1, ore 21.25: Il Cantante Mascherato Intrattenimento. Appuntamento con la terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco, i cinque investigatori Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Al momento, sono nove le maschere rimaste in gara: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo. In studio arriveranno Nathalie Guetta, la Signora Coriandoli e Gabriel Garko, tra i maggiori indiziati come identità sotto le maschere, pronti a smentire o depistare le ipotesi fatte dalla giuria di investigatori. In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa tramite il voto social a valutare le esibizioni dei concorrenti in gara. ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 aprile 2023)all'uomo -, unainRai1, ore 21.25: Il Cantante Mascherato Intrattenimento. Appuntamento con la terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco, i cinque investigatori Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Al momento, sono nove le maschere rimaste in gara: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo. In studio arriveranno Nathalie Guetta, la Signora Coriandoli e Gabriel Garko, tra i maggiori indiziati come identità sotto le maschere, pronti a smentire o depistare le ipotesi fatte dalla giuria di investigatori. In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa tramite il voto social a valutare le esibizioni dei concorrenti in gara. ...

