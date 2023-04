Il deficit d’attenzione e la spunta blu a pagamento nel mondo in cui tutto è gratis

Leggi su linkiesta

(Di sabato 1 aprile 2023) Non vorrei sembrare una insopportabile controcorrentista, ma non sono d’accordo con chi dice che i due fatti che convergono a costituire la trama di questa settimana siano il rinvio a giudizio di Donald Trump e l’assoluzione di Gwyneth Paltrow, avvenuti nelle stesse ore. Mi sembra, invece, che a convergere con la vicenda giudiziaria del fu presidente degli Stati Uniti siano le gesta d’un altro riccastro antipatico alla gente che piace, Elon Musk, che nei giorni scorsi ha annunciato che lablu – lo status symbol che quest’epoca si può permettere – sarà solo a. Il New York Times ha pomposamente annunciato che non pagherà gli spicci necessari a ufficializzare il proprio account, e questo annuncio mi pare contribuisca a molti degli imbarbarimenti in corso. Il primo è la convinzione che qualcosa – qualunque cosa – possa essere ...