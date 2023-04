Concorso Comune di Noli: Bando per 2 Operai Specializzati (Di sabato 1 aprile 2023) Il Comune di Noli ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 2 Operai Specializzati, in categoria B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Noli: Concorso per 2 Operai Specializzati Il Comune di Noli, nella Regione Liguria, sta cercando due Operai Specializzati, l’articolo potrebbe essere l’occasione che aspettavi. Per partecipare al Bando di Concorso non serve titolo di studio specifico ma tanta esperienza, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, adattamento al ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 1 aprile 2023) Ildiha emesso undiper selezionare 2, in categoria B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 2Ildi, nella Regione Liguria, sta cercando due, l’articolo potrebbe essere l’occasione che aspettavi. Per partecipare aldinon serve titolo di studio specifico ma tanta esperienza, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, adattamento al ...

