Biasin: «Lukaku male per colpa di Inzaghi? No! Credo ad altro» (Di domenica 26 marzo 2023) Ieri Lukaku ha fatto tripletta nello 0-3 del Belgio in Svezia (vedi articolo). Biasin risponde alla domanda di un ascoltatore di Radio Sportiva non accettando l’idea che il rendimento negativo all’Inter sia colpa di Inzaghi. RESPONSABILITÀ DIFFERENTI – In novanta minuti col Belgio, ieri, Romelu Lukaku ha già eguagliato gli stessi gol fatti in tutto il 2023 con l’Inter: tre. Fabrizio Biasin non approva quanto detto da un ascoltatore, che ipotizza difficoltà per il numero 90 date dal gioco di Simone Inzaghi: «No, non Credo. Ieri con la Svezia Credo che Lukaku abbia fatto tre gol tipici: due sotto porta e uno di testa. Non Credo ci sia un problema di questo tipo, ma Credo che stia salendo ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Ieriha fatto tripletta nello 0-3 del Belgio in Svezia (vedi articolo).risponde alla domanda di un ascoltatore di Radio Sportiva non accettando l’idea che il rendimento negativo all’Inter siadi. RESPONSABILITÀ DIFFERENTI – In novanta minuti col Belgio, ieri, Romeluha già eguagliato gli stessi gol fatti in tutto il 2023 con l’Inter: tre. Fabrizionon approva quanto detto da un ascoltatore, che ipotizza difficoltà per il numero 90 date dal gioco di Simone: «No, non. Ieri con la Sveziacheabbia fatto tre gol tipici: due sotto porta e uno di testa. Nonci sia un problema di questo tipo, mache stia salendo ...

