Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studenti (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – sparatoria nel campus di una scuola superiore di Arlington, in Texas, dove due studenti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale. Lo ha riferito l’emittente televisiva Kdfw. La polizia di Arlington ha spiegato che la sparatoria è avvenuta intorno alle 7,30 ora locale fuori dalla scuola e che l’aggressore è stato fermato. Il distretto scolastico di Arlington ha spiegato che la scuola è stata chiusa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) –neldi una scuola superiore di Arlington, in, dove duesono rimastie sono stati trasin ospedale. Lo ha riferito l’emittente televisiva Kdfw. La polizia di Arlington ha spiegato che laè avvenuta intorno alle 7,30 ora locale fuori dalla scuola e che l’aggressore è stato fermato. Il distretto scolastico di Arlington ha spiegato che la scuola è stata chiusa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo_san : RT @Nanoalto: Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studenti Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studenti https:/… - vivereitalia : Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studenti - ledicoladelsud : Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studenti - Nanoalto : Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studenti Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studen… - fisco24_info : Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studenti: (Adnkronos) - L'aggressore è stato fermato… -