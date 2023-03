Counter-Strike 2 esiste e presto sarà annunciato

(Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo il giornalista Richard Lewis, il sequel della fortunata IP di Valveentro la fine di questo mese, con una Beta pubblica a seguire. Se così fosse, si tratterebbe della più grande pubblicazione della software house dai tempi di Dota 2 e: Global Offensive.2: il nuovo capitolo in dirittura di arrivo Photo Credits – it.russia.postsen.comStando a quanto riportato da fonti attendibili,2 sarebbe entrato in fase di lancio, e verràda Valve stessa entro la fine di Marzo 2023. Il gioco sarebbe quindi in fase di sviluppo da ormai diversi anni, giustificando i pochi aggiornamenti forniti recentemente al primo capitolo. Il divulgatore della notizia è il ...

Valve potrebbe essere in procinto di rilasciare una nuova versione di: Global Offensive basata sul motore Source 2 , stando a quanto riportato in un report di Forbes . Non è un segreto che Valve nell'ultimo periodo si sia concentrata principalmente sull'...2 sarebbe in fase di produzione da diversi anni, e sarà annunciato da Valve entro il 31 marzo 2023. La notizia arriva dal noto giornalista Richard Lewis, già rivelatosi più volte ...Dalla release originale del primosono passati circa 23 anni, mentre ne sono passati "appena" 11 da quel Global Offensive, che ancora oggi resta non solo uno dei giochi più giocati su Steam, ma anche ovviamente uno ...

Counter-Strike 2 è pronto e arriva in beta questo mese Sì, secondo i rumor Everyeye Videogiochi

Sembra che gli ultimi driver NVIDIA contengano un riferimento piuttosto preciso a Counter-Strike: Global Offensive 2, il nuovo capitolo del popolarissimo sparatutto bellico…