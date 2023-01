L’ex campione azzurro carica Kvara e Osimhen | “Vincere a Napoli è unico | ti lascia riconoscenza per tutta la vita”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilnon può nascondersi più, la vittoria per 5-1 contro la Juventus ha messo un solco importante tra la squadra di Spalletti e le inseguitrici. Il vantaggio degli azzurri sul Milan secondo è di ben nove punti e ora in città si sogna con più consapevolezza: la parola “scudetto” inizia a circolare tra le strade diJuventus (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Giordano sicuro: “faranno la storia del” La città è in fibrillazione, i tifosi non aspettano altro che quello scudetto che amanca da ormai 33 anni. Uno dei protagonisti dello storico primo scudettofu Bruno Giordano, protagonista anche della straordinaria MaGiCa con Careca e Maradona che nel 1988/1989 fece vedere ...