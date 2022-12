Hellas Verona voto 5 | dall’Europa sfiorata con Tudor allo spettro retrocessione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il 2022 dell’è stato un anno con la media al di sotto della sufficienza in pagella per quanto visto. Ecco perchè Solo qualche mese fa l’era tornato ad essere lo spauracchio per le big italiane, che al Bentegodi sapevano di dover sudare le proverbiali sette camicie per superare una squadra che, sotto la cura di Igor, stava accarezzando addirittura l’idea di una qualificazione in Europa. Trascinata dai gol di Simeone e dalle giocate di Caprari la banda giblù aveva poi chiuso al nono posto dopo una flessione di risultati nel finale. In estate, poi, il mercato ha smantellato l’attacco e portato l’allenatore croato verso altri lidi, verso quella Marsiglia che ora sogna in grande. L’arrivo di Cioffi, che con l’Udinese aveva centrato una salvezza ...