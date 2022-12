Sinner | testa da veterano e fisico di un ventenne | nel 2023 serve continuità

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Positività al Covid-19, vesciche, problemi all’anca ed al ginocchio, distorsione alla caviglia e malesseri vari. Il 2022 ha messo in luce una verità inconbile: Jannikha già unada, al momento non supportata dal, ancora in costruzione, di un ragazzo di vent’anni. La stagione appena conclusa, infatti, ha rappresentato quasi un incubo in tal senso per l’altoatesino ed i suoi tifosi, costretti il più delle volte ad assistere impotenti al ritiro del loro idolo, anche quando la situazione di tabellone autorizzava a pensare in grande. Le innumerevoli magagne fisiche, tuttavia, non possono far passare in secondo piano qualche incertezza dell’azzurro all’interno di un’annata resa ancora più complicata dalla separazione dopo sette anni con Riccardo Piatti avvenuta alla metà di ...