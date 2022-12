Discorso di fine anno del presidente Mattarella a rete unificate | “Riconoscere la complessità | esercitare le responsabilità delle scelte “

(Di sabato 31 dicembre 2022)didelSergio. Il Capo dello Stato pronuncia il suo saluto augurale alla nazione con diversi tempi attuali ed importanti in un 2022 complicato e che ha visto un nuovo Parlamento essere eletto. Diversi i temi toccati: da quelli politici a quelli sociali. Ha salutato anche papa Francesco, esprimendo le sue condoglianze per la morte del papa emerito Benedetto XVI riferendosi al tema della pace. “Alla pace esorta costantemente Papa Francesco. Rivolgo con grande affetto, un saluto riconoscente esprimendogli il sentito cordoglio dell’Italia per la morte del Papa emerito Benedetto sedicesimo”.didel...

Corriere della Sera

Da dove ha fatto il suodianno Sergio Mattarella Per la location quest'anno la scelta è caduta nella Sala della Musica , nell' ala neoclassica del palazzo del Quirinale . Mattarella è rimasto in piedi. Un ...È iniziato così, a reti unificate alle 20.30 dell'ultimo giorno del 2022, l'ottavodianno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli italiani. 'Lo è stato anche l'anno ... A che ora parla Mattarella per il discorso di fine anno 2022 L’orario e dove vederlo in tv Se questo è stato l’anno della guerra, dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l’anno della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, ...DISCORSO MATTARELLA TESTO INTEGRALE – Si è da poco concluso il tradizionale discorso di fine anno tenuto stasera, sabato 31 dicembre 2022, a reti unificate dal presidente della Repubblica Sergio Matta ...