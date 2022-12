Da Twitter – Grazie di tutto #Pelè…

ilmessaggero.it

... personaggio interpretato da Daniel Craig , e l'ha fattoa un divertente cameo, quello di ... ma lo accetto con piacere " ha commentato un utente, mentre qualcun altro dice: " Il modo in ...Patrizia che mi hai capita. Scacco matto perché te non stai bene e con loro sei un'altra ... #donnalisi pic..com/IJq2teSwVf ;aranel (@BlissHoll) December 30, 2022 Andrew Tate, il ritorno su Twitter (grazie a Elon Musk), la lite con Greta Thunberg e il cartone di pizza che Galeotta fu la pizza: rischia di finire per un video imprudente e un goffo attacco online a Greta Thunberg la 'carriera' di Andrew Tate, ex kickboxer di 37 anni, statunitense con ...Andrew Tate sembra sia stato arrestato per colpa dei cartoni delle pizze nel video di risposta a Greta Thunberg, che lo punge di nuovo ...