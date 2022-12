Nils “Liddas” Liedholm | nobiltà in campo

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022)inUna delle caratteristiche dei campioni del calcio che più colpiscono l’immaginario collettivo sono le grandi giocate, i cosiddetti “colpi da maestro”, gesti o gol così straordinari da suscitare un’ammirazione pari a quella che si prova davanti a una scultura o a un quadro, a una poesia. Una sorta di “Sindrome di Stendhal” calcistica. Ogni appassionato arricchisce il suo museo secondo il gusto personale, ma ci sono capolavori, vere e proprie opere di genio, che non possono non essere ammirate da tutti: nella memoria collettiva, in un virtuale museo del calcio costruito sulla storia e non sul gusto di parte, possiamo mettere sicuramente il gol di Pelé nella finale mondiale contro la Svezia nel 1958; il gol di Marco Van Basten nella finale europea contro l’Urss nel ...