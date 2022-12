Addio a ‘O Rei’ | ricordate quando Maradona intervistò Pelé? | VIDEO

(Di venerdì 30 dicembre 2022)è scomparso ieri a San Paolo (Brasile) all'età di 82 anni. Anni fa fu intervistato da Diego Armando. Ecco, nel, quale fu la commozione di 'O Rei' per un'occasione così tanto importante

Corriere TV

, leggenda eterna".... 5 - 2 e doppietta di O'. Nel 1970, il 21 giugno, il Brasile affrontò in finale l'Italia, reduce dal leggendario successo per 4 - 3 dopo i supplementari contro la Germania Ovest. Niente da fare: ... Addio a Pelè, eccolo nel video della Fifa durante il lockdown del 2020 per dire grazie ai sanitari