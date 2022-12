Ratzinger | l’indiscrezione dalla Germania | «Non vuole andare in ospedale» Bollettino vaticano | «Lucido e vigile»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il pontefice emerito Benedetto XVI, «nonessere portato in, nonostante sia gravemente malato». È quanto trapela da un’indiscrezione della testata tedesca Bild. La sua residenza nell’ex monastero Mater Ecclesiae ha a disposizione l’attrezzatura medica necessaria. E lì è sotto controllo medico costante. Restano comunque stabili le sue condizioni di salute, secondo l’ultimo aggiornamento del direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Mentre in tutto il mondo cattolico cresce l’apprensione e le espressioni di vicinanza per il Papa emerito, dopo che ieri Papa Francesco aveva chiesto di pregare per lui perché «molto ammalato», Bruni ha spiegato che Benedetto XVI «è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamenteoggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al ...