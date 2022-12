Morto il nipote di Bob Marley | decesso tragico | dove è stato trovato il corpo del musicista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Joseph Mersa, artista giamaicano e statunitense, èall’età di 31 anni. Secondo TIDAL, il 27 dicembre èprivo di sensi in un’auto non meglio specificata negli Stati Uniti. Jo Mersapare siaper un attacco d’asma, una patologia che aveva da sempre, ma non sono ancora state date informazioni per vie ufficiali sulla sua morte. Figlio di Stephendi Bob, Joseph Mersaera nato in Giamaica e aveva studiato alla Saint Peter and Paul Preparatory School.Joseph, forse sconfitto da un attacco d’asma Il primo ministro della Giamaica, patria di Bobe dei suoi discendenti, ha voluto ...

Adnkronos

Bob Marley,ilmusicista: Joseph Mersa, 31 anni, stroncato da un attacco d'asma La dinamica dell'incidente Se per i medici le condizioni della vittima erano tali da essere dimessa, per ...Paga 6 mila euro al mese • Jo Mersa Marley, cantante giamaicano, figlio di Stephen Marley,di Bob Marley, è stato trovatonella sua auto. Ancora non si sa cosa sia successo. Aveva ... Bob Marley, il nipote Jo Mersa morto a 31 anni Investita sulle strisce pedonali da una limousine che le avrebbe provocato una frattura alle vertebre lombari, giudicata dai medici del pronto soccorso non particolarmente grave, tanto ...(Adnkronos) - Può capitare che, proprio pochi giorni prima della partenza, ci si ammali al punto da non poter più partire. In questi casi, purtroppo, non si ...