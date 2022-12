Amazon lavora a un’app solo per lo sport in diretta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il colosso statunitensesarebbe al lavoro per realizzarelicazione autonoma per la visione dei contenutiivi di cui detiene i diritti. Lo riporta il sito The Information, citando una fonte con conoscenzadel piano della società fondata da Jeff Bezos. La mossa arriva nel momento in cui l’amministratore delegato diAndy Jassy L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Fanpage.it

... in questa struttura c'è un team multidisciplinare di espertisulla tecnologia ... Il suoBraket, infatti, è dedicato a loro e " democratizza la computazione quantistica . È un servizio di ...Luca, aka Tempo, è un artista checome lavapiatti per aiutare la madre ad estinguere il ... Presentato a Torino, 2Flows è ora disponibile suPrime Video, Google Play e prossimamente su ... Il Natale di Luigi, corriere di Amazon: Mi hanno licenziato alla Vigilia ... Amazon è assurda, le nuove offerte propongono tutto quasi gratis solamente oggi, con prezzi fortemente ridotti rispetto al listino.Luigi Grella ha 44 anni e per 13 mesi ha lavorato per le aziende che trasportano i pacchi di Amazon. Il 24 dicembre ha saputo che non sarebbe stato rinnovato, su TikTok ha raccontato la sua storia con ...