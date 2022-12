La Cina travolta dal Covid abolisce la quarantena Picco di casi Sono previste oltre un milione di vittime

Il Fatto Quotidiano

Da pochi giorni Hong Kong ha deciso, con Pechino, di riaprire entro metà gennaio il confine con lachiuso da tre anni. Ma la valutazione della reale incidenza dei contagi diventa ancora più ...Leggi Anche Ladal Covid paga gli over 60 per vaccinarsi. E il Giappone non si fida di Pechino La situazione è così grave che è intervenuto lo stesso presidente Xi Jinping per una '... La Cina travolta dal Covid paga gli over 60 per vaccinarsi. E il Giappone non si fida di Pechino Dopo l'esplosione dei contagi da Covid in Cina con 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre e con alcuni studi che stimano ad almeno un ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...