Il Napoli è unico L’avversaria più credibile è il Milan | l’Inter è un’incognita Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ildedica un focus alla ripresa del campionato. Mancano otto giorni, ilè a 8 punti dalsecondo in classifica. Finora la squadra di Spalletti “ha giocato per conto suo“. “Mancano 8 giorni alla ripresa del campionato. Lo scudetto tra sogno e utopia: il”. L’unica che potrebbe insidiarla, per il quotidiano romano, è il, invece, è, mentre la Juventus rischia di essere stata penalizzata non poco dal Mondiale, a cui ha prestato 11 giocatori. Alla ripresa del campionato ilaffronteràa San Siro. Inzaghi “dipende” da Lukaku, scrive Il. In Qatar il belga ha giocato solo 54 minuti, la Serie A dirà cosa ne è stato di ...