Gf Vip 7 | venticinquesima puntata | Antonella Fiordelisi preferita dal pubblico | Luca Salatino si ritira definitivamente In nomination…

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si è appena conclusa ladi Gf Vip 7. Il reality show condotto dall’ormai fisso Alfonso Signorini ha intrattenuto ilanche durante il giorno di Santo Stefano. In occasione dell’assenza preannunciata di Sonia Bruganelli, questa sera ad accompagnare Orietta Berti nel ruolo di opinionista anche due new entry: Soleil Stasi e Pierpaolo Petrelli. In studio, anche Giulia Salemi che si è occupata, come sempre, della parte social del programma. Laè iniziata con il resoconto della settimana, soprattutto dai videomessaggi degli affetti lontani che hanno pensato bene di mandare un messaggio di auguri di buone feste ai Vipponi. Spazio poi al conflitto della settimana: quello traed Edoardo Tavassi. I due sono stati protagonisti di vari ...