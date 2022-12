“GF VIP” 7 | Attilio Romita furioso dopo la puntata | “È un pezzo di me***”

Leggi su tvzap

(Di martedì 27 dicembre 2022) News Tv.ladi ieri sera del “Grande Fratello Vip“. Il vippone si è scagliato contro uno dei suoi coinquilini: “È undi“. L’ex mezzobusto del telegiornale ha perso letteralmente le staffe.non ha gradito un atteggiamento del coinquilino e si è scagliato contro di lui senza mezzi termini. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF VIP” 7, altro caso di Covid: concorrente portato via “GF VIP” 7,ladi ieri Ieri sera è andata in onda una nuovadel “GF VIP” 7, reality show condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Per alcuni è stata unadifficile, come spesso ...