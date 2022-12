Corriere dello Sport

Victorha messo insieme le seguenti cose: 19 reti tra il campionato e la Champions (10 in 14 partite in questa stagione), una prestigiosa offerta a due zeri dalla Premier rifiutata la scorsa ...Un Everest che rappresenta unamille volte più ardua del campionato. Se guardassimo ... gliene diamo atto) ha dimostrato di saper vincere senza, senza Anguissa, senza Kvaratskhelia, ... Scalata Osimhen, è un Napoli grandi firme Certo, anche nel 2022 ha mostrato i segni di un infortunio che oggi gli ha lasciato una mascherina modello Zorro e ieri finanche la paura di morire - lo ha detto lui stesso - ma il sospetto che l'anno ...Successo dei francesi dell'ex Ounas, in gol anche lui nella ripresa. Di Raspadori la rete azzurra della bandiera ...