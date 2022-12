Il Post

17.38, tolta la quarantena per stranieri A partiregennaio lanon imporrà più la quarantena a quanti entreranno nel paese. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie nazionali cinesi. Con la nuova direttiva a partire dal sarà sufficiente un ...... superandomiliardi di tonnellate . Un picco massimo che, ...più inquinante hanno contribuito la crisi energetica causata'... le prolungate e severe misure di contenimento del Covid - 19 in, ... In Cina dall’8 gennaio non ci sarà più la quarantena obbligatoria per chi arriva dall’estero