Il calcio fuori posto e fuori tempo di Fabian O' Neill

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Non si pensa mai che si possa morire a Natale. Accade però. Non lo si pensa mai perché si crede, si spera, che anche la morte possa prendersi un giorno libero. A volte accade che arrivi però a Natale, e con la morte giunga lo stupore, la certezza che anche il 25 dicembre, in fondo, è un giorno come un altro.O’è morto a Natale. A pensarci bene è strano come un giocatore comeO’fosse tanto ricordato qui da noi. Aveva giocato a Cagliari e Perugia con in mezzo un anno e mezzo parecchio infruttuoso alla Juventus. Aveva segnato poco, corso meno, non era uno di quei bellocci da copertina e neppure uno che avrebbe esaltato ifili sudamericanisti odierni con la bocca piena di garra charrúa. Era niente di tutto questoO’, ma ...

C'è sempre stato qualcosa di fuori posto, perché fuori tempo, in Fabian O'Neill. Dall'inizio alla fine. Aveva iniziato a calcare i campi di gioco nel momento giusto, quando il suo calcio era adeguato ...