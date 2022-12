Evasione carcere Beccaria | don Rigoldi | “Riporterò a casa quei ragazzi”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Si è costituito questa mattina il terzo dei sette fuggiti ieri dalminoriledi Milano. Due sono stati subito ripresi, mentre il terzo si è costituito in giornata, convinto dai suoi familiari a tornare sui propri passi. Sono ancora quattro quindi i giovani ancora a piede libero dopo l'. I sette - secondo le prime ricostruzioni - si erano dati alla fuga approfittando dei lavori in corso da tempo per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. E così sono stati attivati posti di blocco in zona e controlli in tutta la città per arrivare a individuare i quattro ricercati. Subito dopo la fuga, nell'istituto penitenziario è scoppiato il caos: alcuni dei detenuti hanno inscenato una plateale protesta appiccando le fiamme ad alcuni materassi, un’intera sezione di quattro stanze, con dodici ...