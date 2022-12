(Di domenica 25 dicembre 2022) La Russia è pronta acon tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina, ha affermato Vladimir, accusando Zelensky e i suoi alleati occidentali di "rifiutarsi".: "nonnegoziati"

RaiNews

Se è possibile, concediti del tempo per integrarli, le cose andranno meglio che a voler... Nati il 25 dicembre Sei nato oggi La tua generosità è grande e sei sempread aiutare chi ...Il presidente russo avrebbe dato reali segnali di apertura dichiarandosiad incassare come ... e che è ora die dunque di concedere qualcosa, ovvero pezzi del suo Paese all'aggressore ... Natale con l'allarme aereo in tutta l'Ucraina. Putin: "L'Occidente mira a dividere la Russia" - Putin: "Sono sicuro al 100%" che distruggeremo i missili Patriot americani - Putin: "Sono sicuro al 100%" che distruggeremo i missili Patriot americani