Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2022 ore 08 | 30

(Di sabato 24 dicembre 2022)DEL 24 DICEMBREORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA VIGILIA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A1-NAPOLI, SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA ANAGNI E FROSINONE, CON VISIBILITÀ 100 METRI. TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONEA CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA. RITARDI DI 20 MINUTI. INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE STOP AI LAVORI NOTTURNI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE. FINO ALL’ 8 ...