Manovra | ok dalla Camera | si attende il via libera dal Senato

(Di sabato 24 dicembre 2022) Laeconomico-finanziaria per la legge di bilancio 2023 del Governo Meloni ha ottenuto il via. Hanno votato a favore i deputati della maggioranza di Centrodestra, con 197 sì. I voti contrari sono stati 129 e gli astenuti 2. Ora lapassa al, che la esaminerà dal 27 dicembre. L’approvazione dellaè arrivata nelle prime ore del mattino del 24 dicembre, dopo una nottata di dibattito. Giorgia Meloni: laeconomica del suo Governo è stata approvatadei deputati. Foto Ansa/Ettore FerrariI deputati hanno votato anche la fiducia chiesta dal Governo Meloni: 221 sì, 152 no e 4 astenuti. Il ‘volo’ della Legge di Bilancio ha vissuto fasi molto tormentate fino ...

Sono dieci le diverse modalità di regolarizzazione previste per la cosiddetta tregua fiscale, dallo stralcio delle cartelle fino a mille euro alla definizione agevolata sui controlli. Legge di Bilancio 2023: la manovra per il prossimo anno approda al Senato. Cosa contiene la versione definitiva del testo