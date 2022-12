Lo dice una canzone | ma lo confermano importanti studi astronomici Ne parliamo con uno scienziato che da sempre alza gli occhi al cielo E ci aiuta a scoprirne i segreti

L'Espresso

... aggiungendo però - ècanzone che non ha niente a che vedere con la musica. Era secondaria, ... Siche Bono Vox non volesse cantare la sua strofa, "Tonight, thank God, it's them instead of you", ...Il mondo del ciclismoaddio alla leggenda Vittorio Adorni , morto all'età di 85 anni. Un campione che ha corso ... basti pensare che nella città emiliana riuscì ad avere la meglio confuga a 90 ... Cosa dice la legge sul diritto all'identità di genere approvata in Scozia PS5 vende più del servizio di Microsoft per Ryan. Il tutto è stato riportato da Tom Henderson tramite Insider-Gaming. Una fonte di Insider-Gaming, che desidera rimanere anonima perché non può parlare ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...