Highlights Montevarchi-Gubbio 2-1 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilcon glie i gol di, sfida valida per la 20esima giornata del girone B della. Tre punti vitali per i padroni di casa, che guadagnano momentaneamente posizioni importanti in ottica salvezza. Partita condizionata inevitabilmente dalle due espulsioni tra le fila ospiti nel primo tempo, prima di Di Gennaro e poi di Portanova. Nel finale, Giordani ribalta l’iniziale vantaggio di Redolfi. Di seguito e in alto, le azioni salienti del match. RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

SPORTFACE.IT

Gara non molto intensa atra Aquilee Recanatese che termina con un pareggio 1 - 1 nella gara di Serie C . Match che si ... Ecco glidel match.Gara non molto intensa a Chiavari tra Entella eche termina con una vittoria casalinga per 1 - 0 nel secondo turno della Coppa Italia Serie C . Gara povera di emozioni che si sblocca soltanto nel finale grazie alla rete di Palmieri. ... VIDEO HIGHLIGHTS Montevarchi-Gubbio 2-1, Serie C 2022/2023