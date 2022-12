Cagliari | ufficiale | Claudio Ranieri è il nuovo allenatore

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilha annunciato ufficialmente l’arrivo dicomedel club sardo, che ha esonerato nei giorni scorsi Fabio Liverani. Il tecnico romano assumerà l’incarico dal 1 gennaio e tornerà quindi sulla panchina sarda dopo l’esperienza che lo ha lanciato ai massimi livelli dal 1988 al 1991.in quegli anni infatti guidò ilalla vittoria della Coppa Italia di Serie C e alla doppia promozione dalla C alla A in due sole stagioni, per poi centrare la salvezza nella massima serie con la terza annata alla guida del club. Dopo oltre trent’anni quindi “King” torna in Sardegna, un annuncio destinato a scatenare l’entusiasmo della piazza. L’ANNUNCIODEL...

Corriere dello Sport

Claudio Ranieri torna in panchina: allenerà ilin questa stagione di Serie B. Ecco l'annunciodella società rossoblù Claudio Ranieri torna in panchina: allenerà ilin questa stagione di Serie B. Ecco l'annuncio ...L'indizio per l'arrivo del nuovo tecnico arriva da un tweet delsull'account: " Dilidin Dilidon". Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo ... Cagliari, ufficiale: Cavuoti rinnova fino al 2026 CAGLIARI - “Un'attesa lunga trent'anni. Bentornato a casa, Mister”. Con queste parole il Cagliari ha annunciato ufficialmente Claudio Ranieri come nuovo allenatore rossoblù dopo l’esonero di Fabio Liv ...Il Cagliari ha ufficializzato Claudio Ranieri come nuovo allenatore. Firmato un contratto di 2 anni e mezzo, con rinnovo non legato alla promozione in Serie A del club. Inizierà la sua nuova avventura ...