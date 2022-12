Pregliasco col Pd | l’incoveniente | non lo vota neanche la moglie | impegnata con il centrodestra

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Non l’hannotoi parenti”: si dice così per segnalare ironicamente il flop vistoso di qualche candidato. Ora il caso tocca alla virostar, candidato con il Pd di Majorino in Lombardia. Con una specificazione precisa: non lola. E’ presto detto il perché, visto che è la consorte, Carolina Pellegrini, ad esplicitare il “caso” in famiglia, visto che èseriamente con il. Questo è il “tragico” destino che attende Fabrizio. Il virologo che come altri colleghi – Lopalco e Crisanti– intende infoltire le fila della sinistra alle Regionali in Lombardia. “Imprevisto” in casa di Fabrizio: perché non lo...