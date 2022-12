Manovra | ok al fondo per i collegamenti aerei verso le Isole Approvato il Salva Sicilia

RaiNews

Resta l'obiettivo di creare unper compensare i costi sopportati dai commercianti nelle ... Sale a 85% adeguamento pensioni tra 4 e 5 volte il minimo Cambia la norma dellache rivede per ...E ancora: nellapotrebbe trovare spazio anche unalimentato dalla tassazione sugli extraprofitti delle banche per garantire ristori ai commercianti penalizzati dalle commissioni sui ... Manovra giovedì in Aula alla Camera, venerdì il voto di fiducia. Non c'è scudo per i reati tributari - Via libera in commissione con mandato al relatore - Via libera in commissione con mandato al relatore Slitta di un giorno, a giovedì alle 8, l'approdo della Manovra in Aula alla Camera. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo a causa dei ritardi nei lavori in commissione Bilancio che, al settimo gio ...La commissione Bilancio della Camera, al settimo giorno di lavoro sulla manovra, ha concluso l’esame degli emendamenti e ha dato il mandato ai relatori, Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Coma ...