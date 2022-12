Juventus | idea scambio con la Roma per arrivare a Karsdorp

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lavuole con insistenza un esterno destro eresta il nome in cima alla lista, la società avrebbe proposto unoallaLavuole con insistenza un esterno destro eresta il nome in cima alla lista, la società avrebbe proposto unoalla. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe De Sciglio il nome che i bianconeri avrebbero messo sul piatto perall’olandese. Al momento i giallorossi non sarebbero interessati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoJuve24.it

... ma palla che finisce a lato e non premia l'geniale della n.10 bianconera. Non accade più nulla di significativo e sullo 0 - 0 termina il confronto e l'avventura dellain Europa. Foto: ...... Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono i calciatori che stanno tenendo maggiormente in ansia tifosi e staff dellain vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio in casa della ... Calciomercato Juventus, idea Mac Allister: per il campione del mondo servono 50 milioni Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport, è stato ospite della tv di calciomercato.it dove ha svelato un retroscena che riguarda Zidane e la ...La Juventus mette gli occhi sul campione del mondo Mac Allister, ma il centrocampista ha mercato e costa 50 milioni ...