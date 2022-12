Ochoa-Salernitana | affare in chiusura

(Di martedì 20 dicembre 2022) Da alcuni giorni lasi era mossa sul mercato per trovare un sostituto a Luigi Sepe, infortunatosi al polpaccio destro una decina di giorni fa. Nonostante l’infortunio paia essere meno grave di quanto si pensasse inizialmente, infatti, i granata non hanno voluto rischiare nulla in vista della ripresa del campionato, prevista il 4 gennaio. Lasi è così assicurata con untempestivo il portiere messicano 37enne Guillermo, in scadenza col Club América. Si chiude l’: il portiere firma sino al 30 giugno 2023 L’estremo difensore messicano, reduce dal Mondiale in Qatar, dove ha giocato da titolare portando in 2 occasioni la fascia di capitano della propria Nazionale e riuscendo persino a parare un rigore a ...

