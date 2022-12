Nuvoloso su tutta la provincia | temperature in lieve aumento

(Di martedì 20 dicembre 2022) Bergamo. Cieloper tutto il giorno sull’interadi Bergamo. Leminime sono in. Ecco le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Martedì 20 dicembre 2022 Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi cielo poco. Altrove cielo moltoper presenza di nubi basse e foschie, ma senza piogge.: Minime stazionarie o in(2/5°C), massime stazionarie (5/8°C).Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli da ovest. Mercoledì 21 dicembre 2022 Tempo Previsto: Cielo moltocon qualche piovasco sparso tra mattino e primo pomeriggio in graduale spostamento verso est ...

