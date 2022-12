Nadal e le 81 vittorie di fila sul rosso che nessuno supererà

Ubitennis

Quando ad Amburgo Rafa batte Lleyton Hewitt in semifinale, ledi fila diventano 81 . Il ... Abbandonata Roma,si riprende immediatamente e coglie 33 successi di fila (nona striscia più ...... "Darò il 100% per poter aggiungere altrealla lista della Coppa Davis, sono davvero ... Solo a Rafae Novak Djokovic. Si fa carico di una pressione che qualsiasi altro giocatore evita". Rafael Nadal si aggiudica per la quinta volta il premio di Campione del Mondo ITF Quest'anno il record del maggior numero di partite vinte di fila sulla terra battuta è stato stabilito da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, dopo ...A 41 anni King Roger, uno dei più grandi tennisti della storia, è stato costretto ai dire addio a causa degli infortuni ...