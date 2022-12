La Gazzetta dello Sport

È il Leo Messi dell'atletica. E non solo perché la federazione internazionale, due settimane fa, lo ha eletto miglior atleta dell'anno. Mondo, appeso alla sua asta, riscrive i libri dei record e regala spettacolo. In un periodo tradizionalmente rivolto ai bilanci, dargli spazio e voce è giusto e doveroso. Non perderti le ...Armando Gustav, detto Mondo, nato il 10 novembre 1999 a Lafayette, città della Louisiana, figlio dell'avvocato allenatore e astista Greg e della svedese Helena, ex pallavolista ed eptatleta ... Duplantis: "Volo sempre più in alto ma correrò anche i 100. Vorrei essere Jacobs"