Sonia Bruganelli | al “GF Vip” sfoggia una borsetta di lusso | il prezzo è da capogiro

ilmessaggero.it

Alla sua seconda esperienza come opinionista del GF Vip ,aveva annunciato di doversi assentare per qualche settimana dal suo ruolo su Canale5 e proprio come aveva fatto un anno fa. Si aprono così diverse possibilità per la sua sostituzione ...Secondosu questa cosa la ragazza un po' ci gioca. IL VERDETTO DEL TELEVOTO - Tutti i concorrenti al televoto vengono convocati in Superled dove devono posizionarsi dietro a un ... Sonia Bruganelli, polemica per la miniborsa di Hermès sfoggiata al Gf Vip: ecco quanto costa Dopo qualche giorno di crisi e la rottura del loro fidanzamento, al Grande Fratello Vip nel weekend è “scoppiato” un piccolo riavvicinamento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Tuttavia, no ...Ecco chi potrebbe sostituire Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip come opinionista nelle 4 puntate in cui sarà assente dallo studio ...