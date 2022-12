“GF Vip 7” | brutta sorpresa per il concorrente | cos’è successo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) News Tv. Dopo la scorsa puntata, andata in onda lo scorso sabato 17 dicembre 2022, alcuni concorrenti sono finiti in nomination e uno di loro dovrà abbandonare il programma durante la puntata di stasera. Su Blogtivvu partono i sondaggi per capire chi attualmente è il preferito di questa edizione del GF Vip. Sono sei i nomi dei vipponi tra i quali scegliere. Chi è il beniamino del pubblico? Chi invece è il meno votato e quindi rischia di uscire oggi? “GF Vip”, sondaggi sui vipponi: chi è il preferito e chi il meno votato Secondo i risultati delle nomination della scorsa puntata, sono sei i nomi dei vip che si dovranno sfidare durante il prossimo appuntamento su Canale 5. Stiamo parlando di Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Giaele De Donà e Attilio Romita. Chi di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa durante la puntata di lunedì? Il ...

La showgirl aveva sventolato la bandiera della sua Nazionale anche a Le Iene , nel corso dell'ultima puntata che aveva rischiato di non condurre a causa di unainfluenza che l'aveva colpita. ...Mentre Giaele De Donà è nella casa del GF, suo fratello Matthias è uno dei protagonisti nel nuovissimo reality di Netflix, Summer Job . ... Dentro mi sto sentendo una persona. Preferisco ... GF Vip, brutta sorpresa (dalla moglie) per il giornalista Attilio Romita GF Vip, Mimma Fusco chiede ad Attilio di non tornare a casa, Romita: “È mia, l’ho pagata io” continua su: https://www.fanpage.it/spettacolo/programmi-tv/gf-vip ...Aria di crisi sempre più nera tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A dare in escandescenza è il gieffino che dopo l'imitazione della fidanzata di Oriana ...