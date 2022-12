Linus | «Ho proposto a Elkann di aiutarlo a migliorare l’immagine della Juve Ha risposto | magari»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il Messaggero intervista Pasquale Di Molfetta, in arte, voce e direttore di RadioDeejay. Gli viene chiesto se ha fatto tante carognate da quando gestisce la radio. «Nessuna. Se ho fatto un torto a qualcuno gestendo Deejay non l’ho mai fatto per interesse personale maradio stessa. Sono come un allenatore che per il benesquadra deve fare delle scelte. E io le ho sempre fatte: a qualcuno ho detto che non avrebbe più giocato con noi. Sono pagato anche per fare questo». Nel 2023ha il contratto in scadenza con la radio: lascerà? «No. Però vorrei vivere più tranquillamente e cambiare le mie dinamiche professionali. Sono come lo stilista di una casa di moda di successo: ho dato un’impronta forte, ma ora ho bisogno di qualcuno al mio fianco a cui trasmettere il sapere ma che pensi anche ad asole e ...