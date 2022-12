50esimo anniversario al Pio Monte della Misericordia

Catania News

Un'attività caratterizzata quest'anno, in occasione deldei Bronzi di Riace, da una proposta culturale e promozionale ampia e variegata, sia in chiave turistica che produttiva, ...Un'attività caratterizzata quest'anno, in occasione deldei Bronzi di Riace, da una proposta culturale e promozionale ampia e variegata, sia in chiave turistica che produttiva, ... Raduno degli alpini a Misterbianco nel 50esimo anniversario della ... Nel corso della conferenza stampa, domani alle 11.30 in Sala Biblioteca, saranno illustrati i risultati dell'attività di promozione territoriale attivata dalla Metrocity ...Una straordinaria partecipazione di pubblico, nel prestigioso contesto di “Artigiano in Fiera” a Milano, ha chiuso le attività del piano fieristico della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’a ...