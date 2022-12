Roma | si contendono il posto auto a coltellate | ferito un 40enne

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si sono contesi il, ieri pomeriggio nel quartiere Africano a, protagonisti due fattorini e unconducente di una Nissan Juke. Hanno assisto a una scena raccapricciante quanti nel primo pomeriggio di ieri si sono trovati a passare per via Massaciuccoli: urla, strattonamenti, fino alle. La ricerca delIl furgone con a bordo i due fattorini, dopo vari giri in zona, aveva adocchiato, finalmente, il. Uno dei due è sceso per occupare il parcheggio, l’altro ha fatto un giro con il mezzo. All’improvviso, però, secondo la ricostruzione del Messaggero, è arrivata una Nissan Juke, con a bordo una coppia, che incurante della presenza del fattorino ha ...

