Agenzia ANSA

È giunto il momento per loro di affrontare i fatti dello scandalo sulla corruzione del", sottolineano dal. ."Non esiste un patto di non aggressione tra S&D e", ha detto il portavoce, aggiungendo che "a ... È giunto il momento per loro di affrontare i fatti dello scandalo sulla corruzione del". ... Qatar: Ppe, non esiste un patto di non aggressione con S&D - Medio Oriente Il Ppe accusa S&D, Letta convoca la commissione di garanzia del Pd, Benifei prende le distanze da Panzeri (ANSA) ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...