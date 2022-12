Meloni | “Contrasto in ogni sede al cibo artificiale”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA – “L’Italia sarà in prima linea nella difesa delnaturale, uno dei punti di forza del nostro made in italy e intende contrastare inilche rischia di spezzare il legame millenario che esiste tra la filiera agroalimentare e i prodotti destinati al consumo”. Così la presidente del consiglio Giorgiain un videomessaggio inviato all’assemblea di Confagricoltura. “Il settore agroalimentare italiano è sinonimo di eccellenza e di sostenibilità, è nostro compito continuare a contrastare inqualsiasi tentativo di omologazione alimentare l’odiosa imitazione dei nostri prodotti di eccellenza”, aggiunge la premier. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

