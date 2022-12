Con il mare per la terra

LA NAZIONE

... Vincenzo, 36 anni, da oltre dieci anni in Indonesia dove fa l'imprenditore, che ha creato una Caprese scomposta di, gamberi scottatibisque, crema di pomodoro, salsa al basilico e mousse di ...... 'non saranno mai mantenute forze di terra, di, di aria e qualsiasi altra forza potenzialmente ... Bene,queste premesse, euna situazione internazionale sempre più preoccupante - non solo ... Portuale precipita con l’auto in mare e muore, si salva il collega CIVITAVECCHIA – Il prossimo lunedì 19 dicembre presso il lungomare della Marina di Civitavecchia, Ambiente Mare Italia – AMI, in collaborazione con i ricercatori del CMCC e con il patrocinio del ...I gialloblu vogliono mettersi alle spalle la sconfitta arrivata negli ultimi secondo contro l'Attila Junior Porto Recanati e chiudere in bellezza questa prima parte di stagione, contro un avversario t ...