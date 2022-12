Addio a Sinisa Mihajlovic | i suoi 10 momenti più importanti in panchina

(Di venerdì 16 dicembre 2022)non ce l'ha fatta. L’allenatore serbo si è dovuto arrendere e si è spento in queste ore. A 53 anni...

La Repubblica

Pochi mesi fa l'a Bologna, oggi la morte annunciata all'Ansa dalla famiglia del tecnico serbo. In passato ha giocato per Inter, Lazio, Roma e Sampdoria. Da tecnico ha allenato anche Fiorentina, ...Stare insieme, convivere con una malattia infame, è stata una partita. Purtroppo, dopo più di tre anni, ha vinto lei, portando viaMihajlovic, cinquantatreenne, uomo, marito, papà e nonno. Ma tutto il resto, da quella maledetta scoperta di avere la leucemia mieloide acuta datata 11 luglio 2019 (e annunciata coraggiosamente ... Addio Sinisa Mihajlovic, gli ultimi mesi della battaglia Cinquantatreenne, uomo, marito, papà e nonno. Ventidue anni da calciatore e sedici da allenatore. Tre anni fa la maledetta scoperta della leucemia mieloide ...Non si è mai piegato né spezzato, Sinisa Mihajlovic, di fronte a nessuno. Era il suo bello, la sua unicità, il suo orgoglio. Alla fine ha ceduto solo a una malattia assassina ...